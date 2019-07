Pro Tork Racing Team detona no Paranaense de Motocross

Seis vitórias para a equipe que dominou o evento

A Pro Tork Racing Team mandou ver na disputa da quarta etapa do Campeonato Pro Tork Paranaense de Motocross, realizada neste fim de semana, dias 13 e 14 de julho, em Bituruna, a 320 quilômetros da capital Curitiba. Seus pilotos conquistaram seis vitórias, além de outros bons resultados.

Rafael Faria foi um dos destaques ao vencer as categorias principais, MX1 e MX2. “Na MX2 imprimi um bom ritmo e consegui abrir bastante dos adversários. Na MX1 cheguei a ser pressionado, mas mantive a calma e deu tudo certo. Sigo líder na classificação da MX2 e fui da terceira para segunda posição na MX1”, explica.

Quem também subiu ao lugar mais alto do pódio foi Willian Guimarães, nas classes MX3, MX4 e MX45. “Não consegui fazer boas largadas desta vez, porém, também não demorei a assumir a ponta. Estou muito feliz, continuo na liderança das três e otimista na busca pelos títulos da temporada”, comenta.

Maiara Basso veio do Rio Grande do Sul para fazer uma participação especial no evento e acabou faturando a MXF de ponta a ponta. “O nível da competição está altíssimo, foi ótimo para treinar e ganhar ritmo, já que semana que vem tenho Gaúcho de Velocross”, afirma.

Também representaram a equipe: Matheus Zerbatto – terceiro na Intermediária Especial, Fabio de Lucena – terceiro na Força Livre Nacional, Otavio Pedro – segundo na 85cc e terceiro na MXJR, Lucas Basso – terceiro na MX1, Matheus Basso – quarto na MX2 e na MX1, e Alencar Krefta – quinto colocado na MX45.

De volta as suas cidades, eles terão um longo tempo de preparação até encararem a quinta etapa. Ela está programada para acontecer apenas nos dias 21 e 22 de setembro, no município de Cambará. O estadual irá entrar em sua reta final com a promessa de muita emoção e adrenalina.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.