Pro Tork Racing Team reconhecida como destaque do motociclismo

Equipe mais premiada entre Melhores do Ano

A Pro Tork Racing Team foi a protagonista da tradicional festa Melhores do Ano, na qual a Federação Paranaense de Motociclismo reconhece os competidores mais eficientes nas provas estaduais da última temporada. Seus pilotos receberam 44 troféus durante o evento, realizado na noite de sexta-feira (14), no Restaurante Madalosso, em Curitiba.

A equipe conquistou 14 títulos. Só no Motocross e Velocross foram 13, com destaque para Willian Guimarães nas categorias MX3, MX4 e MX45 e Rafael Faria nas MX2, VX1, VX2 e 230cc. O elenco também venceu no Motocross com Otávio Pedro (150/85cc) e Fábio Brito (FLN); no Velocross com Márcio Lago (VX3 Nacional e VX4 Especial), Sandro Alexandre (VX4 Nacional) e Jacson Keil (FLN); e no Enduro de Regularidade com Emerson Loth (Master).

E além do reconhecimento às melhores campanhas de 2019, o evento homenageou apaixonados pelas duas rodas que engrandeceram o nome do Paraná em diferentes frentes. Entre eles, Lincoln Berrocal, atleta amador que completou todas as etapas do desafiador rali Dakar. O empresário de 61 anos, patrocinado pela Pro Tork, era o único brasileiro e o mais velho piloto nas motos, percorrendo quase oito mil quilômetros na Arábia Saudita, em janeiro.

Vale ressaltar que a Pro Tork é uma das principais incentivadoras do motociclismo no estado. Há 21 anos, a empresa, considerada a maior fábrica de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, patrocina a FPRM. Ainda, mantém ações diferenciadas como a Inscrição Subsidiada, na qual os competidores que utilizam os equipamentos da marca não pagam para alinhar no gate.

Na ocasião, ela também aproveitou para mostrar inúmeros lançamentos, como o conjunto válido pela Inscrição Subsidiada em 2020, o Jett Factory Edition 3. Outra novidade é que as vagas devem ser garantidas através do site www.sportbay.com.br, e-commerce de destaque no segmento, que promete revolucionar o sistema de inscrições, oferecendo ainda descontos exclusivos aos atletas.

Segundo o diretor-presidente do Grupo Pro Tork, Marlon Bonilha, a Festa Melhores do Ano foi muito especial. “É gratificante ver o resultado de um grande trabalho. Não apenas nossos pilotos nos lugares mais altos do pódio, mas o crescimento do esporte de uma maneira geral. O Paraná é pioneiro no motociclismo, e segue como um dos mais fortes no país. Continuaremos investindo com este objetivo”, afirma.

De Santo Antônio da Platina, mereceu prêmio o piloto Fabinho Brito (fotos) na categoria Força Livre Nacional. Seu filho,Kaian Brito (Minimotos) também tem feito boas performances, “quero agradecer os patrocínio da Pro Tork, Npdiario, Schmidt Motos e Uma Roda Moto Peças”, disse Fabinho.

Saiba quem são os pilotos Pro Tork que receberam troféus:

Campeonato Paranaense de Enduro de Regularidade 2019

Emerson Loth – campeão da categoria Master

Jony Jachtchechen – vice-campeão da categoria Master

Campeonato Paranaense de Motocross 2019:

Rafael Faria – campeão na MX2

Willian Guimarães – campeão MX3

Willian Guimarães – campeão MX4

Willian Guimarães – campeão MX45

Otávio Pedro – campeão 150/85cc

Fábio Brito – campeão FLN

Rafael Faria – vice-campeão na MX1

Otávio Pedro – vice-campeão na MXJunior

Matheus Zerbatto – terceiro na Intermediária Especial

Matheus Zerbatto – quarto na MX2

Tiago Garcia – quarto na MX1

Kaian Brito – quarto na Minimotos

Otávio Pedro – quinto na MX2

Campeonato Paranaense de Velocross 2019:

Rafael Faria – campeão na VX1

Rafael Faria – campeão na VX2

Rafael Faria – campeão na 230cc

Jacson Keil – campeão na FLN

Márcio Lago – campeão na VX3 Nacional

Márcio Lago – campeão na VX4 Especial

Sandro Alexandre – campeão na VX4 Nacional

Luiz Gustavo Fila – vice-campeão na FLN

Carlos Eduardo Franco – vice-campeão na VX2

Alex Junior – vice-campeão na 230

Márcio Lago – vice-campeão na VX4 Nacional

Sandro Alexandre – vice-campeão na VX3 Nacional

Sandro Alexandre – vice-campeão na VX4 Especial

Rodil Araújo – vice-campeão na TR 125 Adulto

Ana Fietz – vice-campeã na VXF Nacional

Jacson Keil – terceiro na VX1

Jacson Keil – terceiro na TR 125 Adulto

Carlos Eduardo Franco – terceiro na 230cc

Alex Junior – terceiro na VX2

Márcio Lago – terceiro na VX3 Especial

Rodil Araújo – terceiro na VX3 Nacional

Alencar Krefta – terceiro na VX45 Especial

Jacson Keil – quarto na 230cc

Jocimar Ferreira – quarto na FLN

Matheus Zerbatto – quarto na VX1

Matheus Zerbatto – quarto na VX2

Alex Junior – quarto na TR 125 Adulto

Luiz Gustavo Fila – quinto na TR 125 Adulto

Guilherme da Silva – quinto na Street 200

Leandro da Silva – quinto na TR 100