Pro Tork reforça investimento no Enduro de Regularidade

A grande novidade é o patrocínio ao Ibitipoca Off Road

A Pro Tork vem investindo pesado no Enduro de Regularidade. Uma das últimas novidades da marca para a modalidade é o patrocínio ao Ibitipoca Off Road, rally que terá sua 30ª edição realizada nos dias 3 e 4 de agosto, com largada e chegada na cidade de Juiz de Fora (MG). A expectativa é que mais de 700 pilotos participem do desafio para motos e carros.

O diretor-presidente do Grupo Pro Tork, Marlon Bonilha, se mostra animado com a parceria. “É uma das principais provas do país, reunindo grandes marcas e pilotos, logo não poderíamos ficar de fora dessa. Falando em atleta, Emerson “Bombadinho” Loth estará nos representando, defendendo o título conquistado no ano passado na categoria principal, a Master”, afirma.

Para o organizador Thiago Resende, a parceria veio em boa hora. “Esperamos que seja a primeira de vários anos, por se tratar de uma empresa que é referência no Brasil e na América Latina, todos têm a ganhar”, destaca. “Pilotos, navegadores, patrocinadores, imprensa e público podem estar certos: a prova será inesquecível e estará a altura dos 30 anos do evento”, afirma o pai Manoel, outro responsável pela corrida.

A vistoria, no dia 2 (sexta-feira), será feita pelas Federações de Motociclismo e Automobilismo de Minas Gerais. No sábado, as motos largam primeiro, a partir de 7h, e os carros dão partida às 9h, da Faculdade Suprema, em Juiz de Fora, com destino ao distrito de Conceição de Ibitipoca (neutralizado em Lima Duarte). No domingo, largada às 7h de Ibitipoca, com destino à grande festa de chegada e premiação, novamente na Suprema.

CATEGORIAS IOR 2019

MOTOS

Brasil – Brasil Iniciante* (NOVIDADE ESTE ANO) – Dupla Graduado – Dupla Júnior – Dupla Novato – Dupla Over 35 – Estreantes – Feminino – Júnior – Master – Novato – Over 40 – Over 45 – Over 50 – Over 55 – Over 60* – (NOVIDADE ESTE ANO) – Pais e Filhos – Sênior

CARROS

Graduado – Master – Passeio pais e Filhos – Turismo – Turismo Light (4×4 e 4×2)

Sobre a Pro Tork: A Pro Tork é a maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da América Latina e também a líder mundial em capacetes, tendo em seu catálogo mais de 30.000 itens de fabricação própria no Brasil. Localizada na cidade de Siqueira Campos, ao norte do estado do Paraná, a empresa negocia com mais de 60 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de escapamentos de forma artesanal.