Pro Tork se apresenta em três cidades do Mato Grosso

Joaninha é um dos grandes nomes do Motocross

Gilmar “Joaninha” Flores, considerado um dos grandes nomes do motocross estilo livre no país, irá se apresentar em três cidades do Mato Grosso nos próximos dias. Vale a pena conferir a agenda do piloto patrocinado pela Pro Tork – a maior fabricante de motopeças da América Latina.

Na sexta-feira, dia 19, ele integra a festa dos 33 anos de Peixoto de Azevedo, com espetáculo às 19h, na Vila Olímpica. No sábado, é a vez de União do Sul receber o atleta e celebrar o aniversário de 37 anos, às 20h30m, no Estádio Alvani Tonial. Já no domingo, Joaninha agita Ipiranga do Norte, às 20h, no Parque de Exposições.

Vale ressaltar que o piloto foi o primeiro brasileiro a executar a temida manobra backflip, na qual realiza um giro de 360 graus com a motocicleta para trás. Seu currículo conta com títulos e participações em eventos internacionais importantes, como X-Fighters e X-Games.

Confira a agenda de Gilmar “Joaninha” Flores:

Sexta-feira, dia 19, às 19h

Vila Olímpica – Peixoto de Azevedo (MT)

Entrada Franca

Sábado, dia 20, às 20h30m

Estádio Alvani Tonial – União do Sul (MT)

Entrada Franca

Domingo, dia 21, às 20h

Parque de Exposições – Ipiranga do Norte (MT)

Entrada: R$ 30

Joaninha é patrocinado pela Pro Tork e tem o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.