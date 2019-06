Pro Tork se destaca em prova na Paraíba

Pilotos conquistaram bons resultados

A Pro Tork marcou presença no gate do XVIII Motocross, realizado no último fim de semana, na cidade de Triunfo, no estado da Paraíba. Os pilotos Alex Lucena e Laninha Lopes representaram a marca, conquistando bons resultados em quatro categorias.

Laninha venceu a MXF de ponta a ponta, além de ser a terceira colocada na classe MX50, competindo contra homens de motocicletas importadas, enquanto a sua é nacional. Já Alex ficou com o segundo lugar na 200cc e em sexto na Força Livre Nacional.

A Pro Tork Racing Team tem apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.