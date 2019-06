Pro Tork se destaca na terceira etapa do Brasileiro de Motocross

Bons resultados levam a equipe ao pódio

As feras da Pro Tork Racing Team, somaram bons resultados na terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross 2019. A disputa foi realizada neste final de semana, dias 1 e 2 de junho, em Três Lagoas (MS), município localizado às margens da divisa com São Paulo.

Willian Guimarães começou vencendo a MX4. Após largar em segundo, ele passou a imprimir um ritmo forte, assumindo a ponta na segunda volta e mantendo-a até cruzar o arco de chegada. “Estou muito feliz por seguir invicto e somar pontos importantes na classificação”, disse satisfeito.

Outros dois pilotos também subiram ao pódio. Pedro Magero fez uma prova de recuperação na MX2JR, saindo do pelotão de trás para receber a bandeira quadriculada na terceira posição. Já Fredy Spagnol foi o segundo colocado na categoria MX2. Agora, eles ocupam o terceiro e o segundo lugares na tabela, respectivamente.

A Arena Mix foi o palco das corridas, que atraíram mais de 10 mil espectadores. A pista especialmente preparada para a ocasião exigiu muita técnica dos competidores ao longo de seus 1.430 metros de extensão, com 21 obstáculos projetados e 14 curvas. O sol e o forte calor foram adversários a mais.

De volta as suas cidades, os atletas Pro Tork retomam o treinamento para o próximo desafio. O Campeonato Brasileiro de Motocross 2019 tem sua quarta etapa programada para acontecer nos dias 22 e 23 deste mesmo mês, em Fama (MG). A expectativa da equipe é excelente.

Confira a classificação após a terceira etapa:

MX4

1) Willian Guimarães – 72 pontos (Pro Tork Racing Team)

2) Walter Sergio Tardin – 56 pontos

3) Rodrigo Olavo Guerreiro – 45 pontos

4) Rodrigo Guedes Peguinelli – 42 pontos

5) Adilson de Araujo – 38 pontos

MX2

1) Fábio Santos – 97 pontos

2) Fredy Spagnol – 89 pontos (Pro Tork Racing Team)

3) Leonardo Souza – 80 pontos

4) Reginaldo Junior – 58 pontos

5) Leonardo Cassarotti – 55 pontos

MX2JR

1) Joaquim Neto – 44 pontos

2) João Victor Fernandes – 43 pontos

3) Pedro Magero – 32 pontos (Pro Tork Racing Team)

4) Gabriel Andrigo – 31 pontos

5) Rafael Araújo – 31 pontos

A Pro Tork Racing Team tem apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.