Pro Tork vai com tudo no Campeonato Brasileiro de Enduro

Neste fim de semana em Itapema (SC)

Depois de meses dedicados à pré-temporada, a Pro Tork Racing Team está pronta para acelerar na abertura do Campeonato Brasileiro de Enduro FIM. O evento acontece neste fim de semana, 7 e 8 de março, em Itapema (SC), a 70 quilômetros de Florianópolis. O encontro também será válido pelo estadual da modalidade.

O time será representado no nacional por Rômulo Bottrel, que faz sua estreia na equipe. “Estou muito animado e me sentindo em casa. Me recuperei de um acidente recentemente e voltei com foco total, preparado, inclusive, para a possibilidade de termos uma prova sob chuva”, destaca o atleta que busca o tricampeonato na classe E3.

Na Catarinense, a Pro Tork compete com Lolo Anton. O atleta de Rio Negrinho irá defender o título na categoria principal, a E1. “E expectativa é realmente boa, tenho treinado bastante e espero somar pontos importantes já na primeira etapa”, afirma.

Ao todo, os competidores estarão organizados em 12 classes (E1, E2, E3, EJ, E4, E35, E230, E40, E45, E50, EF e EA), além de quatro divisões Kids. O circuito será de aproximadamente 45 quilômetros, nos quais os atletas completarão três voltas em cada um dos dias, contando com três especiais.

O público pode acompanhar de perto a energia do evento na sede do Itapema Off Road, com vista privilegiada para o primeiro trecho cronometrado. Não há cobrança de ingresso e a estrutura local dispõe, ainda, de ampla praça de alimentação e área de estacionamento.

Serviço:

Brasileiro e Catarinense de Enduro FIM

Etapa: Abertura

Data: 7 e 8 de março

Onde: Itapema Off Road – Itapema (SC)

Ingresso: Gratuito

Os pilotos da Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.