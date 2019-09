Pro Tork vence cinco categorias em Cambará (vídeos)

No Paranaense de Motocross 2019

A Pro Tork Racing Team comemorou no alto do pódio em cinco categorias da quinta etapa do Campeonato Pro Tork Paranaense de Motocross. O evento aconteceu neste fim de semana, dias 21 e 22 de setembro, em Cambará.

Willian Guimarães segue dando show de pilotagem. Ele venceu as classes MX3, MX4 e MX45, se aproximando dos títulos da temporada. Rafael Faria também comemorou a vitória, mas na MX2, além de um segundo lugar na MX1. Já Otávio Pedro foi o mais rápido na corrida da 150cc e o quarto na MXJR.

A equipe ainda conquistou bons resultados com Rodrigo Taborda, quarto colocado na MX1 e na MX2; Matheus Zerbatto, segundo a receber a bandeira quadriculada na Intermediária Especial e quinto na MX2; Tiago Garcia, quinto na MX3; e Fabio Brito, terceiro na Força Livre Nacional.

O estadual tem sua próxima etapa programada para ser realizada nos dias 19 e 20 de outubro, em Itaipulândia.

Com a proximidade do fim, as disputam prometem render pegas alucinantes e muita adrenalina. Os pilotos Pro Tork estão de olho nos pontos e vão com tudo.

A competição é patrocinada pela Pro Tork e os pilotos da marca têm ainda o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.

Fotos e vídeos: Adílson Inocente