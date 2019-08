Pro Tork vence nove categorias no Velocross

Segunda edição do BMS

Os pilotos Pro Tork deram show de pilotagem na segunda edição do BMS Velocross, vencendo nove categorias. A disputa aconteceu no fim de semana, dias 17 e 18 de agosto, em uma pista especialmente preparada, com aproximadamente 500 metros de extensão, na Usina 5, em Curitiba.

Rafael Faria fez a festa da equipe ao ganhar a VX2 e a VX Pró. Rodrigo Taborda foi o mais rápido na Força Livre Nacional. Jacson Keil levou a melhor na 230cc. Marcio Lago venceu a VX3 Nacional e a VX4 Nacional. Paulo Stedile dominou a VX3 Especial. Alencar Krefta comemorou a vitória na VX45 Especial. E Ana Fietz faturou a VXF.

E os bons resultados não acabaram por aí. Faria ainda foi o segundo colocado na 230cc Pró e na Força Livre Nacional. Taborda terminou em segundo na VX Pró e em quarto na VX2 e na 230cc Pró. Keil foi o terceiro na Força Livre Nacional e na VX1. Lago finalizou em terceiro na VX3 Especial e na VX4 Especial.

Também levaram a equipe ao pódio os atletas Rodil “Ferrugem” Araújo, segundo a cruzar o arco de chegada na VX3 Nacional e na VX4 Nacional; Anilton Ximenez, terceiro na VX3 Nacional; e Alex Junior, segundo na VX2, terceiro na 230cc Pró e quinto na VX2 e na Força Livre Nacional.

Além de marcar presença com seu time, a Pro Tork ainda patrocinou o BMS Velocross. Uma série de ações especiais da marca surpreendeu os visitantes que prestigiarem o encontro. Entre elas, destaque para a Factory Store, sua loja de fábrica com produtos selecionados, preços e condições especiais.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.