Pro Tork vence sete categorias no Paranaense de Velocross

Evento realizado em Quitandinha

A Pro Tork Racing Team venceu sete categorias na terceira etapa do Campeonato Pro Tork Paranaense de Velocross 2019. O evento foi realizado no final de semana, dias 8 e 9 de junho, em Quitandinha, localizado a cerca de 80 quilômetros da capital, Curitiba.

Rafael Faria ganhou a principal, VX1, e ainda foi segundo colocado na VX2 e na 230cc. “Estou me recuperando de uma lesão no dedo e com bastante dificuldade para acelerar, inclusive não tenho treinado. Encarei o desafio com muita dor para manter a liderança na VX1 e VX2, ficando feliz com meu desempenho”, afirma.

Os responsáveis pelas demais vitórias foram: Carlos Eduardo Franco – 230cc e VX2; Jacson Keil – Força Livre Nacional; Rodrigo Taborda – TR125F Adulto; Sandro Alexandre – VX3 Nacional e Marcio Lago – VX4 Nacional. Franco ainda foi terceiro na VX1, Keil o segundo na VX1 e TR125F Adulto e terceiro na 230cc, Taborda o terceiro na VX2 e quarto na VX1 e na 230cc, Sandro o segundo na VX4 Nacional e Lago o segundo na VX4 Especial e terceiro na VX3 Nacional.

Também levaram a equipe ao pódio os pilotos: Alex Junior – quinto na 230cc e VX2, Ana Claudia Fietz – segunda na VXF Nacional, Rodil Ferrugem Júnior – segundo na VX3 Nacional e terceiro na VX4 Nacional e TR125F Adulto e Alencar Krefta – segundo na VX45 Especial.

De volta as suas cidades, os atletas seguem com o treinamento físico e com motocicleta. A próxima etapa ainda não foi divulgada pela Federação Paranaense de Motociclismo, mas a Pro Tork Racing Team estará pronta para encarar a briga em busca de vitórias.

A Pro Tork é patrocinadora oficial do Campeonato Pro Tork Paranaense de Velocross 2019 e seus pilotos têm o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.