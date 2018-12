Enterrado corpo de diretor da UENP assassinado

Vítima tinha 60 anos

Quem matou Sérgio Roberto Ferreira (fotos cabelos grisalhos), de 60 anos, foi um professor, formado em Contabilidade, conforme o npdiario adiantou ontem. Laurindo Panucci Filho (fotos de óculos) foi preso na madrugada desta sexta-feira (21) em Teodoro Sampaio, no interior paulista, e confessou o homicídio.

Ele havia fugido imediatamente depois de assassinar o diretor do campus da UENP(Universidade Estadual do Norte do Paraná) em Cornélio Procópio.



O criminoso participou de uma reunião com o diretor, oportunidade em que cometeu o assassinato.Familiares confirmaram que a vítima também foi até a instituição para um encontro com o réu confesso.

Na sala onde ocorreu o crime os policiais encontraram uma advertência assinada pelo diretor em desfavor do matador, o qual por volta das 19h30m e se dirigiu para seu apartamento na cidade e rapidamente saiu, viajando para o interior paulista, onde seria preso.

Na residência de Panucci, os policiais civis encontraram um cutelo – ferramenta de cozinha; faca de lâmina retangular com afiação em um só lado (semelhante a uma machadinha); sua principal função é cortar carnes duras e ossos. Foi a arma do crime.

Panucci Filho chegou em Cornélio Procópio na tarde desta sexta-feira, dia 21, onde aguardará o julgamento encarcerado.

Pelo Twitter, o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli lamentou o homicídio, “ele dedicou sua vida à causa da Educação; à família minhas condolências e solidariedade”, escreveu. A reitora da UENP, Fátima Padoan, também se manifestou: “O professor Sérgio honrou com sua capacidade e dedicação o corpo docente desta universidade por muitos anos; neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, colegas e amigos por essa enorme e irreparável perda”.

O corpo foi levado pelo Instituto Médico Legal, em seguida entregue para a família para ser velado e foi sepultado no final da tarde desta sexta-feira, dia 21 no Cemitério da Saudade. Ela deixou a esposa, Neusa, uma filha, Priscila, e um neto.

