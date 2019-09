Programa ajuda desenvolver empresas platinenses

Através de programa abrangente

A loja de presentes de Elaine Ribeirete Garbeline tem mais de sete anos de tradição em Santo Antônio da Platina. A empresária disse que participar do Varejo Mais em Ação foi a sua primeira oportunidade de capacitar a em gestão empresarial. “Sou uma nova gestora, com novos horizontes e informações”, contou.

A empreendedora detalhou que implantou novas técnicas para controlar o fluxo de caixa e manter em dia o balanço da empresa. “Depois de identificar minhas necessidades de melhorias fui em busca de profissionais que irão me ajudar. Contratei empresa de software gerencial e arquiteta para melhorar o layout de loja”, pontuou.

Elaine foi uma das participantes Programa Varejo Mais em Ação em Santo Antônio da Platina. A iniciativa, que foi concluída neste mês de setembro, atendeu 25 empresas que passaram por diversas capacitações que visavam tornar os negócios mais atrativos, lucrativos e competitivos. A ação foi promovida pelo Sebrae/PR e Fecomércio PR, Sesc, Senac, com apoio do Sindicado do Comercio Varejista de Santo Antônio da Platina (Sindilojas), Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina (Acesap), Prefeitura e Sala do Empreendedor.

Outra participante que está otimista com a capacitação é Valéria Smentkoski, que administra, ao lado do marido, uma empresa que desenvolve softwares empresariais.

“Ampliei a minha visão de organização, aprendi novas formas de gerir as finanças. O programa possibilitou que além aprender novas ferramentas eu trocasse experiências com outros empresários e entendesse as necessidades do grupo de gestores, o que impactou até mesmo na qualidade do meu produto”, relatou.

Durante as 32 horas de capacitação e outras quatro dedicadas a consultorias individuais, o programa promoveu o autodiagnostico da empresa, a elaboração de um plano de ações, propostas de melhorias no ambiente e visual de loja, eficácia da gestão financeira, atendimento e vendas e estratégias de marketing digital.

José Alex Gonçalves Figueira (foto), vice-presidente da Fecomércio PR e presidente do Sindilojas na cidade, reforçou que o avanço da internet tem desafiado muitas empresas.

“O Varejo Mais serviu como uma oportunidade para que os participantes entendessem estes desafios e se preparem para estar presentes no mundo virtual e até mesmo começassem a se adequar para vender neste ambiente. O programa impulsionou o crescimento dos negócios locais”, ponderou.

Para Camila Eduarda dos Santos, consultora do Sebrae/PR, o Programa Varejo Mais em Ação, realizado pelo do Sebrae/PR e Fecomércio PR, foi uma excelente oportunidade para os empresários aperfeiçoarem sua gestão e ambiente de loja, adquirirem networking, bem como técnicas de atendimento e vendas a fim de motivar seus colaborares a encantar os clientes.

“Em conversa com alguns empresários e colaboradores no encerramento foi possível sentir a energia e motivação do quanto o Varejo Mais em Ação os fez despertar para buscar melhorias contínuas para fortalecer seus negócios e o comércio de Santo Antônio da Platina”, afirmou.

A consultora lembrou ainda que o encerramento do programa contou com a palestra do Senac sobre vendas e atendimento para 53 funcionários dos negócios participantes. “O grupo de colaboradores foi estimulado a buscar melhorias e a fazer crescer a empresa, ambiente adequado para que os empresários implantem o conhecimento e técnicas que aprenderam durante o Varejo Mais em Ação”, finalizou.