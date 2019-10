Promotoria de Joaquim Távora quer uso adequado do transporte público

Dos pacientes do SUS

O Ministério Público do Paraná, por intermédio da Promotoria de Justiça da Comarca de Joaquim Távora, emitiu recomendações administrativas aos prefeitos e aos secretários de Saúde dos municípios da comarca (Joaquim Távora, Quatiguá e Guapirama), para que o transporte público de pacientes do SUS(Sistema Único de Saúde) seja utilizado adequadamente.

A recomendação decorre de diversas notícias levadas ao MPPR sobre o transporte de pacientes para tratamento médico particular fora do domicílio e de recusa de transporte para tratamento médico particular fora do domicílio para usuários do SUS. Portaria da Secretaria de Assistência à Saúde estabelece que o tratamento fora de domicílio só pode ser concedido a pacientes atendidos na rede pública ou conveniada/contratada do SUS.

Fiscalização – Em vista disso, a Promotoria de Justiça recomendou que os municípios se abstenham de tolerar a utilização do transporte público da saúde por pacientes que não são atendidos na rede pública de saúde ou conveniada/contratada do SUS, bem como de permitir que terceiros utilizem o transporte para fins particulares (ressalvado o caso de terceiro acompanhante do paciente, seja para deslocamento no Paraná ou em outro estado). Os municípios deverão ainda adotar as providências necessárias para a fiscalização do uso do transporte público da saúde.

O MP adverte que o não atendimento às recomendações pode configurar eventual prática de ato de improbidade administrativa, o que poderá motivar a adoção de providências extrajudiciais e judiciais contra os responsáveis.