Promotoria de Justiça abre inscrições à teste seletivo para estágio

De graduação em Direito em Wenceslau Braz até 18 de outubro

A Promotoria de Justiça de Wenceslau Braz (fotos) está com inscrições abertas para a seleção de dois estagiários de graduação. Podem se inscrever, até o dia 18 de outubro, os acadêmicos de Direito matriculados a partir do 5º semestre ou do 3º ano do curso.

As inscrições podem ser feitas na Promotoria de Justiça de Wenceslau Braz (Praça Rui Barbosa, Centro, Edifício do Fórum), das 8 às 18 horas. No momento da inscrição, o candidato deve anexar cópias do RG e do CPF e ficha de inscrição preenchida (fornecida no local).

O processo seletivo consistirá de uma prova escrita sobre o conteúdo do edital, a ser aplicada no dia 22 de outubro, às 8h30, na sede da Promotoria, com resultado divulgado no mural da Promotoria até o dia 29 de outubro.

Os candidatos selecionados receberão bolsa de R$ 1.007,20, além de auxílio-transporte de R$ 170, para cumprir quatro horas diárias de estágio, de segunda a sexta-feira, no período da tarde. Uma das vagas é para início imediato e a outra para janeiro de 2019.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (43) 3528-2179 ou no edital de seleção, que também contém o programa de conteúdos que serão cobrados na prova escrita.