Pronto Socorro contará com dois médicos em Jacarezinho

Reunião entre Santa Casa e vereadores

Uma reunião aconteceu na tarde desta quarta-feira, dia 17, entre a direção da Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho, o Secretário Municipal de Saúde Marcelo Nascimento e os vereadores Fúlvio Boberg, Nilton Stein, Patrícia Martoni, Chiquinho Mecânico e Luiz Carlos do Nascimento. Na ocasião ficou acertado que em breve o Pronto Socorro deverá contar com dois médicos realizando o atendimento do horário das 18h às 22h.

“Este é um horário de pico em relação ao atendimento”, comenta o Secretário Municipal de Saúde Marcelo Nascimento. O Presidente da Santa Casa Nilton José de Souza explicou que mesmo com o atendimento da Unidade Básica de Saúde Central aberta o número de atendimento não diminuiu no Pronto Socorro. “Continuamos com um número parecido de atendimento”, explica.

Inicialmente os vereadores irão realizar sessão extraordinária para o debate e votação de um Projeto de Lei que repassa o valor de R$ 250 mil para a Santa Casa para a manutenção do Pronto Socorro até o final do ano. Além de mais R$ 50 mil que será destinado através do Poder Legislativo para auxiliar na situação para este ano.

Assim que votado pelo Poder Legislativo e sancionado pelo Chefe do Poder Executivo, a medida poderá ser implantada imediatamente. “Iremos convocar todos os vereadores para podermos agilizar este debate e votação para podermos ter mais um profissional para o atendimento do Pronto Socorro e diminuir a espera de quem procura o local”, explica o Presidente da Câmara Municipal Fúlvio Boberg.

O Presidente da Santa Casa explicou que um dos maiores questionamentos é a demora no atendimento na unidade hospitalar. “O médico está realizando o atendimento. Chega uma urgência. Ele precisa deslocar até a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), fazer todos os procedimentos e isto vai até quarenta minutos. Com isto, acaba demorando no atendimento das pessoas que estão ali”, justifica Nilton José de Souza.