Proteger meio ambiente renderá dinheiro, diz deputado (vídeo)

Visitou npdiario nesta quinta

O ex-prefeito de Campo Mourão, ex-secretário Estadual de Justiça, Trabalho e Ação Social, ex-deputado estadual por duas vezes e cumprindo o quinto mandato como deputado federal (1991-92,1999-02, 2011-14, 2015-18 e 2019-22), Rubens Bueno (fotos), fez visita de cortesia ao npdiario na tarde desta quinta-feira, dia 19, em Santo Antônio da Platina. Estava acompanhado do ex-presidente da câmara de vereadores, Francisco Proença.

Na oportunidade, estava eufórico porque seu time de coração, o Athetico Paranaense, ganhou a Copa do Brasil e conversou bastante sobre a atuação do Furacão. Mas, também destacou importante projeto de lei de sua autoria em Brasília.

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 312/15, de Rubens, filiado atualmente no Cidadania, partido que sucedeu o PPS. A iniciativa cria a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (PNPSA), destinada a ajudar produtores, indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais a conservar áreas de preservação. A proposta foi enviada ao Senado.

“Trata-se de uma medida que tem um grande impacto para o meio ambiente já que estimula práticas de preservação e recuperação de áreas degradadas. Hoje nossa legislação prevê multas e penas para quem desobedece a legislação ambiental, o que é correto. Mas apenas punir o agressor não tem sido eficiente. É conveniente aliar a isso estratégias que também premiem os que agem corretamente, de modo a fortalecer o contingente dos que lutam em defesa de nossas riquezas naturais e por melhor qualidade de vida das atuais e próximas gerações. Com a aprovação desse projeto damos um grande passo no fortalecimento das práticas de sustentabilidade”, afirmou Rubens Bueno.

A remuneração poderá ser feita pelo Poder Público, por organização da sociedade civil ou agente privado, pessoa física ou jurídica.

Também há previsão de pagamento por meio de melhorias para uma comunidade. A matéria ganhou prioridade em meio à crise causada pelo aumento do desmatamento e dos incêndios na Amazônia.

Pelo texto, que também institui o Cadastro Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (CNPSA) e o Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais (PFPSA), o proprietário de terras que tomar medidas para preservar áreas ou desenvolver iniciativas de recuperação ambiental em sua propriedade pode ser recompensado financeiramente por isso. A prioridade será para comunidades tradicionais, povos indígenas, agricultores familiares e empreendedores familiares rurais.



O serviço ambiental deverá ser registrado em contrato entre as partes, com especificação sobre as melhorias ambientais assumidas e o valor a receber, além de prazo de contrato e possíveis penalidades. Também estão previstos incentivos tributários, créditos com juros diferenciados, assistência técnica, incentivos creditícios, programa de educação ambiental e medidas de incentivo a compras de produtos sustentáveis.

A gestão da política ficará a cargo do Ministério do Meio Ambiente por meio do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama). Um órgão colegiado composto por representantes do Poder Público, do setor produtivo e da sociedade civil vai propor a métrica de valoração dos contratos de pagamento por serviços ambientais que envolvam recursos públicos.

A medida busca premiar quem “age corretamente” e não degrada o meio ambiente. A prática da compensação surgiu na Costa Rica, na América Central, e chegou a outros países americanos como México e Estados Unidos. No Brasil, a prática é adotada em estados como Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

A política busca estimular a conservação dos ecossistemas, combater a degradação e fomentar o desenvolvimento sustentável e tem, entre as diretrizes, o uso do PSA para promover desenvolvimento social, ambiental, econômico e cultural de populações tradicionais, povos indígenas e agricultores familiares.

Para fiscalizar o cumprimento dos contratos e o cuidado com o meio ambiente, a proposta cria um cadastro nacional com informações de todas as áreas participantes do programa e dados das áreas ambientais da União, de estados e municípios.

O pagamento poderá ser feito em dinheiro ou em melhorias à comunidade. De acordo com o projeto, o dinheiro pelo serviço ambiental ficará livre de tributos, como Imposto de Renda, Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) e PIS/Cofins.

O deputado está na região com a quinta etapa do Pé na Estrada. O projeto realizado pelo Cidadania23, tem o objetivo de mobilizar a sociedade para o debate político, atrair novas lideranças para o partido e traçar metas para as eleições municipais de 2020.

Neste roteiro, entre os dias 19 e 21 de setembro, Santo Antônio da Platina (na câmara de vereadores), Cornélio Procópio, Londrina e Paranaguá recebem a caravana do Pé na Estrada.