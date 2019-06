Protesto abre cancela do pedágio em Cambará

Manifestantes inconformados com preço da tarifa

Cerca de 50 pessoas fizeram um protesto e abriram as cancelas da praça de pedágio de Cambará. Foi durante a tarde deste sábado (1º) na BR 369. Durante 15 minutos, os motoristas puderam passar pelo trecho sem pagar tarifa.

A manifestação aconteceu no mesmo dia em que a Econorte reabriu a praça, que estava desativada desde 2002. a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar (PM) estiveram no local, mas não interferiram no protesto.

A reabertura, que revoltou os moradores, foi autorizada pela Justiça Federal, que também determinou o fechamento da praça de Jacarezinho e a redução de 26,75% nas tarifas das praças de Jataizinho e Sertaneja.

A Justiça afirmou que não vai interferir no valor cobrado em Cambará, que é de R$ 21,90 para carros e R$ 38,60 para caminhões de dois eixos, o mesmo praticado até novembro de 2018 na praça de Jacarezinho.

A Econorte foi alvo de uma ação da Operação Integração, da Força Tarefa da Lava Jato, que investiga um suposto esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na concessão de rodovias federais no Estado do Paraná e levou à prisão o ex-governador Beto Richa ( Colaboração: Kathulin Tanan Tv Tarobá,Kuka e Juliano César Teixeira).

Leia também: https://npdiario.com/politica/econorte-reabre-pedagio-com-tarifa-de-r-2190-para-carros/