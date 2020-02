Protesto contra soltura de acusados de feminicídio (vídeos)

Casal sai hoje da cadeia de Joaquim Távora Um grupo de dezenas de pessoas se manifestou na tarde deste domingo, dia 2, em frente à carceragem que funciona anexa à Delegacia de Polícia Civil e ao Fórum de Joaquim Távora. O grupo pede agilidade no julgamento do casal Juliana Barraqueiro, 32 anos e Adelmo Aniballe Cordasco do Prado, 27, ambos acusados de matar e incendiar o corpo de Luciane Rita, 30, em Guapirama, em julho do ano passado. A vítima do feminicídio é da pequena e vizinha cidade de Quatiguá.

Os dois acusados devem deixar a prisão nesta segunda-feira, por decisão do juiz da Comarca de Joaquim Távora, Marco Antônio Venâncio de Melo, em atendimento ao pedido feito pela defesa de Juliana e que, por extensão, também acabou beneficiando Adelmo, assassino confesso da jovem de Quatiguá.

A mãe e o irmão da jovem assassinada também compunham o grupo de manifestantes (foto principal) .

Clarice Rita e Paulinho Musgão, que trabalha em uma rádio comunitária em Quatiguá, receberam apoio da população local, revoltada com o assassinato, e mais ainda, com a obtenção do Alvará de Soltura dos dois acusados, que aguardarão o julgamento em suas respectivas casas, com tornozeleiras eletrônicas.

Dona Clarice permaneceu calada, porém inquieta, a maior parte do tempo. Já o irmão da jovem assassinada não conseguiu segurar a emoção e gritou para o professor de capoeira acusado de assassinado e que ocupa uma das celas da cadeia de Joaquim Távora. Por várias vezes, ele tentou conscientizar o ex-cunhado, lembrando de como era o relacionamento da irmã com a família e os filhos. “Assassino, ela se dedicou à família, trabalhava dia e noite para sustentar os filhos. Você consegue dormir à noite, tem comida”, disse, em tom de revolta, para Adelmo, que estava do lado de dentro da cadeia.