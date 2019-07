Provopar distribui cobertores roupas e calçados

“Faça boas ações, doe agasalhos e aqueça corações”

Iniciou no sábado dia 6, a distribuição das doações recolhidas pelo Provopar de Ibaiti durante a Campanha do Agasalho 2019 – “Faça boas ações, doe agasalhos e aqueça corações”. Centenas de pessoas foram recebidas no Espaço Cultural Dini de Moura Fadel pela equipe de voluntários do Provopar, coordenada pela primeira dama e presidente Flaviana G. Fadel Carvalho.

A campanha tem a parceria da Uniesp Faculdade de Ibaiti, com apoio da Prefeitura Municipal e Secretaria de Assistência Social.

O Grupo Uniesp Faculdade de Ibaiti entregou, na semana passada, um lote de roupas, cobertores e calçados serem distribuídos na campanha deste ano. As peças foram arrecadadas pela direção, professores, funcionários e alunos da faculdade em campanha coordenada pela diretora da instituição, Edmilsa Bonim Braga.

Já o Provopar espalhou caixas de coletas em vários pontos da cidade para receber diretamente da população os donativos. A ação envolveu as agências bancárias e cooperativas de créditos, Grupo Uniesp Faculdade de Ibaiti, as lojas Xodó Presentes, Loja Ipiranga, Loja da Lorice, Unopar e Mercado Du Sol. Também foram distribuídas, caixas de coletas na Prefeitura Municipal, CRAS, Secretaria Municipal de Educação, 3ª Cia de Polícia Militar e UBS Central.

Durante a campanha foram arrecadados roupas, calçados e agasalhos que depois de catalogados para as famílias atendidas pelos programas sociais do município.

Flaviana agradeceu sua equipe de voluntários que durante toda a campanha se empenhou na coleta, separação e distribuição das roupas e calçados. A primeira dama agradeceu também a Uniesp Faculdade de Ibaiti pela parceria na ação. “Estamos felizes com o sucesso da campanha. Quero agradecer todas as pessoas e entidades que de alguma forma se envolveu na campanha deste ano”, disse a presidente. Flaviana ressaltou também que o empenho de todos os colaboradores certamente fará o inverno das famílias que precisam mais quente e humano.

O prefeito Dr. Antonely Carvalho esteve no Espaço Dini de Moura Fadel ao lado do vice-prefeito Ulisses Mingote. O prefeito saudou às famílias e cumprimentou a equipe de voluntários do Provopar. “Estamos novamente satisfeitos com o resultado da Campanha do Agasalho deste ano de 2019. O trabalho desenvolvido pela equipe, a Secretaria de Assistência Social, a Feati, as empresas de Ibaiti e todas as pessoas que participaram do mutirão na coleta e separação dos agasalhos estão de parabéns” disse o prefeito.

Dr. Antonely comentou que nesta época do ano faz muito frio e diminuir o sofrimento daqueles que não tem como se aquecer é uma benção de Deus.