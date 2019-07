Provopar pede doação de agasalhos para campanha

Entidade necessita de calçados e agasalhos infantis

Começou neste sábado dia 6, a distribuição dos agasalhos pelo Provopar às famílias atendidas pelos programas sociais do município. São roupas, calçados e cobertores arrecadados durante a Campanha do Agasalho 2019 com o slogan “Faça boas ações, doe agasalhos e aqueça corações”.

A Campanha do Provopar é coordenada pela primeira dama e presidente Flaviana G. Fadel Carvalho e conta com a parceria da Uniesp, Faculdade de Ibaiti na arrecadação das roupas. A campanha tem o apoio da Prefeitura Municipal, Secretaria de Assistência Social e Centro de Referência de Assistência Social.

Milhares de peças entre roupas, calçados e cobertores já foram destruídos, mas segundo a presidente da instituição organizadora, ainda existe muitas famílias no município que estão precisando e pede a colaboração da população para doar principalmente cobertores e roupas infantis. “Estas peças são as mais procuradas e precisamos de mais doações”, disse a primeira dama.

Flaviana ressalta que as crianças são as que mais sentem a queda na temperatura. “As crianças, em especial, sofrem mais com variação na temperatura. Por isso pedimos mais doações de roupas e calçados infantis. Quanto mais arrecadamos mais crianças agasalhamos”, disse a primeira dama.

Qualquer roupa que esteja limpa e sem rasgos poderá ser doada. As equipes de voluntários irão catalogar as peças e farão a distribuição para as famílias que precisam.

As pessoas que desejarem fazer doações podem levar seus donativos diretamente ao Espeço Cultural Dini de Moura Fadel, sendo de segunda a sexta-feira das 8h às 11h e das 13h às 17h.