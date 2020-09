PSB e PSC oficializam apoio à Marcelo Palhares em Jacarezinho

Siglas integram a base do pré-candidato a prefeito

O PSB e o PSC de Jacarezinho formalizaram o apoio à pré-candidatura de Marcelo Palhares nas eleições majoritárias. A formalização da aliança aconteceu nas respectivas convenções das duas siglas, realizadas neste sábado (12).

As convenções, além de marcar o apoio formal à Marcelo Palhares, também definiram em grande parte as chapas de pré-candidatos a vereadores. Deverão ser 14 nomes em cada partido. O PSB deve divulgar a lista completa nos próximos dias, enquanto o PSC já tem as definições.

“Eu agradeço muito a confiança desses partidos e de cada um desses pré-candidatos a vereador em um projeto de mudança e transformação para Jacarezinho. São partidos fortes que somam muito à nossa pré-candidatura e que se coligam com o PSD justamente por acreditarem na possibilidade de trazer o progresso e a modernidade para nosso município”, pontua Marcelo Palhares.

NOMES – O PSC definiu os seguintes nomes como pré-candidatos a vereador para o pleito municipal de 15 de novembro: Jorge Cesário, José Antônio Franco, José Izaías Gomes, o Zola, José Rui Braz, Márcio Junqueira, Valdir Maldonado, Valdir Raimundo, Valter Pracidelli, Wilson Ferreira, Elisângela Guidelli, Juliane Moro, Lucimara Nakamura, Nádia Teixeira e Sirlei dos Santos Melo.