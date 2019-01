PSB se reúne com Ratinho e define alinhamento

“Tratativas estão avançadas”

No dia 1.º de fevereiro os 54 deputados estaduais eleitos ou reeleitos tomarão posse na Assembleia Legislativa do Paraná. Metade é de primeiro mandato ou sem expressão.Com a manifestação dada na manhã desta quinta-feira, dia dez, por parte de Luiz Cláudio Romanelli indicando que o PSB com seus cinco parlamentares deverá mesmo integrar a base de Ratinho Junior(PSD), haverá uma situação razoavelmente tranquila para o novo inquilino do Palácio Iguaçu fazer uma gestão sem sofrer sobressaltos vindos do Legislativo, “as tratativas estão avançadas”, assinalou Romanelli hoje.

Com a bancada do PSB alinhada, oferecendo aconselhamento e alto poder de articulação principalmente pela experiência, Ratinho terá mais fôlego na administração.

Uma primeira reunião de trabalho com o líder do governo. Hussein Bakri, já foi feita (foto abaixo), “na semana que vem vamos nos encontrar com o governador para alinhavar mais alguns detalhes”, anunciou o ex-líder dos governos Richa e Requião, ex-secretário estadual do Trabalho e da Habitação e provável futuro Primeiro-secretário do Parlamento paranaense,”somos amigos e temos a noção de que o Estado é maior do que os eventuais interesses pessoais”, pontuou Romanelli.

Os cinco deputados do partido,além de Romanelli, são Jonas Guimarães, Alexandre Curi, Tiago Amaral, e Artagão de Mattos Leão.