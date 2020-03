PSD define Marcelo Palhares como pré-candidato a prefeito de Jacarezinho

Ele é uma das maiores novidades da política no NP



O PSD, partido do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, avança nas definições para as eleições municipais deste ano.

O partido já decidiu apoiar a candidatura de Marco Franzato, conhecido nacionalmente pela marca Morena Rosa, em Cianorte. Em Guarapuava, o ex-prefeito e ex-deputado estadual Fernando Carli assumirá o comando da legenda na cidade.

Em Jacarezinho, o empresário Marcelo Palhares (foto com o secretário da Casa Civil, Guto Silva) contará com o apoio do partido.

Em Pinhais, a prefeita Marli Paulino se filiará ao PSD para disputar a reeleição este ano.