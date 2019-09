Quais são os times de futebol que têm investido nos eSports?

Os eSports, competições profissionais realizadas por meio de games eletrônicos, são uma das febres da atualidade e têm ganhado cada vez mais notoriedade, incluso frente a algumas modalidades esportivas mais tradicionais.

O que se sabe sobre as origens dos eSports é que eles provavelmente apareceram em primeiro lugar na Ásia, mais especificamente na Coreia do Sul. Por lá começaram a acontecer os primeiros torneios, por volta do ano 2000, e a modalidade começou a ser reconhecida oficialmente a partir daí.

No Brasil é cada vez maior o número de adeptos, e por isso muitos times de futebol têm investido em equipes dessa área. Confira abaixo mais informações sobre essa modalidade que não para de crescer.

Por que os times de futebol têm investido nessa modalidade?

Tem sido cada vez mais comum ver times de futebol se envolvendo com os eSports, afinal, a previsão é de que esse mercado cresça em torno de 15% em 2019 e que o público global ultrapasse os 450 milhões de pessoas.

Um dos primeiros times internacionais que começaram a apostar nesta modalidade foi o Valencia, primeiro clube de futebol europeu a competir na League of Legends Championship Series (LCS), o campeonato de nível mais alto de League of Legends profissional.

Além desse time, muitas outras equipes acabaram se rendendo aos eSports, como é o caso do Ajax, do Manchester City e do Fenerbahçe. Os times brasileiros não demoraram a também aderir a essa nova onda, e alguns dos que fizeram essa escolha foram Flamengo, Bragantino, Corinthians, Santos e Athletico-PR.

Alguns campeonatos famosos de eSports

Com o aumento do interesse pela modalidade, cada vez mais premiações estão surgindo e dando espaço para os jogadores de eSports, que são verdadeiras celebridades dentro deste meio.

O Mundial de League of Legends é um dos maiores campeonatos do mundo e todas as equipes de 2019 já foram classificadas, inclusive o Flamengo, representando o Brasil. O European Masters também é outro campeonato de League of Legends, mas dele participam somente equipes de países europeus. Este torneio acontece duas vezes por ano, durante a primavera e o verão do hemisfério norte, e é possível verificar as odds relativas aos jogos em plataformas como a da Betway, casa de apostas online. O Counter-Strike: Global Offensive, também conhecido como CS:GO, outro jogo popular no âmbito dos eSports, também inspira competições, geralmente envolvendo grandes prêmios. O Campeonato Brasileiro deste ano, por exemplo, oferece uma premiação de R$ 800 mil.

Além dos torneios mencionados, existem muitas outras competições de eSports que ocorrem no Brasil e no mundo. Entretanto, apesar de sua grande relevância na atualidade, esse estilo ainda não é considerado uma modalidade olímpica.

Por que times brasileiros decidiram investir nesse ramo?

Sabemos que uma das maiores paixões brasileiras é o futebol, que inclusive gera algumas reações intensas por parte dos atletas e dos torcedores. Já os jogos eletrônicos têm cada vez mais caído no gosto das pessoas e, por isso, a junção dessas duas paixões, por meio da associação dos times de futebol com os eSports, tem dado o que falar.

Um dos times que tem investido nessa área desde 2018 é o Santos, que recentemente contratou um elenco para disputar a modalidade Pro Clubs do game FIFA 19. O time também tem representação, entre outros games, no League of Legends e no CS:GO.

Outras equipes brasileiras de futebol que têm investido no universo dos eSports são o Flamengo, que possui um time de League of Legends estabelecido no ano de 2017, o Bragantino, que possui uma equipe de CS:GO, e o Corinthians, que está formando equipes de CS:GO, Free Fire e Rainbow Six. Os times brasileiros têm, aliás, uma rival muito conhecida nos eSports: a Turquia. Os jogos entre eles costumam ser clássicos e a rivalidade no League of Legends é bastante grande entre essas equipes, cujos torcedores são bastante apaixonados.

O Athletico-PR, que foi considerado um dos dez times mais valiosos do país em 2016 e no qual os torcedores têm depositado uma boa dose de confiança ao longo dos anos, é um caso à parte dentre as equipes brasileiras. Ele se envolveu tanto com os eSports que tem até mesmo seu próprio campeonato relacionado à modalidade, o Furacão eSports Cup, cuja segunda edição ocorreu em maio de 2019. A equipe formada por eles é especializada em FIFA Pro Club.

O mundo tem se modernizado cada vez mais e um dos sinais de que a tecnologia já atingiu proporções épicas é o sucesso atual dos eSports. O investimento dos times de futebol brasileiros e estrangeiros é um exemplo de que essa onda está só começando e de que ainda há muito espaço para esse mercado crescer.