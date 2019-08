Quatiguá entrega carro 0 km para Conselho Tutelar

Nesta terça-feira

A Prefeitura de Quatiguá entregou na tarde de terça-feira, dia 13, um veículo modelo Citroen/Aircross, no valor de R$ 50.384,55, ao Conselho Tutelar do município. O ato de entrega foi realizado no estacionamento em frente à sede do executivo.

Na oportunidade, a prefeita Adelita Parmezan ressaltou que o conselho está com novo formato e que “é notório o empenho” realizado por todos. “A entrega desse veículo faz parte de várias ações desenvolvidas em prol do povo de Quatiguá. Equipar o conselho é dar suporte a quem cuida das crianças e adolescentes do nosso município. Esta conquista agilizará ainda mais este importante trabalho”, disse Adelita.

O novo veículo representa um reforço para o trabalho dos conselheiros no cotidiano, garantindo segurança tanto para os menores e familiares atendidos, quanto para os profissionais.

A parceria entre Prefeitura e Conselho Tutelar é uma das prioridades da Gestão. Pensando nisso, no dia 20 de maio, a prefeitura realizou a entrega de 05 computadores, além de 01 bebedouro e 01 refrigerador. A prefeita também sancionou dia 28 de janeiro de 2019 a lei 2.316/2019, sobre a reposição salarial aos membros do Conselho Tutelar. Reajustes de 3,43%.

Participaram do ato, Prefeita Adelita Parmezan, Secretária de Assistência Social – Lenice Bernardino, Vice-prefeito José de Pádua Melo, Vereador Pastor Eduardo, Vereadora Silvana Candido, Secretário de Assuntos institucionais – Esmael de Carvalho, Secretário de Educação Christian Giovanne, funcionárias do Conselho – Cleumar e Edielce e representantes da APAE Juciane e Edna.