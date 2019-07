Quatiguá sepulta corpo de vítima de feminicídio

Tinha 30 anos

A auxiliar administrativo Luciane Rita, 30 anos, foi sepultada às 17h30 desta sexta-feira,dia 19, no Cemitério Municipal de Quatiguá sob comoção de parentes e amigos. Usaram faixas e cartazes com foto da vítima e frases como “Feminicídio não vai ficar impune”, “Nem o fogo vai nos calar”, entre outras. O clima era de muita tristeza e revolta.

Ela foi morta na manhã de 7 de julho, em Guapirama, vítima de feminicídio. Conforme a polícia, o principal suspeito é ex-companheiro dela, que permanece preso na cadeia de Joaquim Távora.

Este slideshow necessita de JavaScript.

O corpo foi encontrado no início da tarde do dia 7 de julho, carbonizado dentro do Kadet do assassino na área rural de Guapirama.

O corpo de Luciane ficou 12 dias entre os IMLs de Jacarezinho e Londrina para que a perícia pudesse confirmar a identidade através da arcada dentária.

O ex-companheiro Adelmo do Prado está preso desde o dia 7. O casal tinha dois filhos.

O professor de capoeira foi preso no mesmo dia do crime após trabalho perspicaz da PM de Quatiguá.A morte de Luciane foi o segundo caso de feminicídio na cidade, este ano. Em fevereiro Camila Borges foi assassinada pelo ex-companheiro com um botijão de gás. A Justiça liberou o indivíduo, após alegações de problemas mentais, suspendendo o processo.A população, comovida e indignada com os dois crimes, foi às ruas protestar no último sábado, dia 13 com a participação de mais de 500 pessoas, pedindo justiça(Texto e fotos: Simone Chiusoli/jrdiario).