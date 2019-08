Quatro cidades do Norte Pioneiro disputam fase final dos JAPs

Siqueira Campos, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal e Figueira

Depois de garantir a classificação na fase regional do 62º Jogos Abertos do Paraná (JAPS) – Divisão B –, em Assaí, cinco equipes do Norte Pioneiro vão disputar a fase final da competição, que começa nesta sexta-feira, dia 23 e termina dia 29 (quinta próxima). A fase final dos JAPS será disputada em Ivaiporã.

Siqueira Campos (com duas equipes), Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal e Figueira representam o Norte Pioneiro do Paraná na competição.

Siqueira Campos vai disputar nas modalidades de voleibol feminino e futsal masculino. Embora não tenha conquistado a classificação em Assaí, a equipe de voleibol feminino de Siqueira Campos vai disputar como convidada, já que o time da casa, campeão na fase regional, desistiu de disputar a fase final dos JAPS.

Ribeirão Claro vai disputar na modalidade futebol sete; Ribeirão do Pinhal entra na competição com a equipe de handebol masculino; já Figueira representará o município no voleibol masculino.

O basquetebol de Cornélio Procópio participaria da competição, mas as duas equipes – masculina e feminina – desistiram e não vão disputar a fase final. Mas o futebol procopense estará na competição. Bandeirantes também vai competir em Ivaiporã, com a equipe de futsal feminino.

Ao todo, 277 equipes de mais de cem municípios paranaenses disputam da fase final – Divisão B – dos Jogos Abertos do Paraná. As equipes foram classificadas nas fases regionais dos JAPS, disputadas entre os dias 4 e 7, e 12 e 14 de julho, em 12 sedes. As melhores equipes classificadas na divisão de acesso vão disputar a Divisão A dos Jogos Abertos ainda este ano, em Toledo, entre os dias 11 e 20 de outubro.

Os Jogos Abertos do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, com o apoio do da Prefeitura de Ivaiporã. O npdiario acompanhará o evento esportivo com informações atualizadas.

Texto e fotos: Valdir Amaral/Especial para o npdiario

