Rafael Faria dá show de pilotagem em Minas Gerais

Piloto venceu três no Brasileiro de Velocross

Rafael Faria fez a festa da Pro Tork Racing Team e também da torcida com um verdadeiro show de pilotagem na quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Velocross. O piloto paranaense venceu as categorias VX1, VX2 e 230cc Pró no evento, realizado neste fim de semana, dias 6 e 7, em Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais.

“Foi muito legal voltar a correr em Minas, local que já morei e tenho vários amigos. Nas classes VX2 e VX1, larguei na ponta e mantive até cruzar o arco de chegada. E na 230cc Pró teve um pouco mais de emoção, errei e deixei a motocicleta apagar na largada, saindo de último para receber a bandeira quadriculada em primeiro”, explica.

A equipe ainda foi destaque com: Maiara Basso – ganhadora da VXF Importadas; Matheus Basso – terceiro colocado na VX2; Sando “Tatu” Alexandre – primeiro na VX4 Nacional e na VX3 Nacional, além de ser o quarto na VX4 Especial; Jacson Keil – segundo na VX1 e na Força Livre Nacional, e o quarto na 230cc Pró; e Ana Claudia Fietz – segunda na VXF Nacional.

De volta as suas cidades, os atletas se preparam para a quinta etapa da temporada 2019, programada para o fim do mês, dias 27 e 28, em Anápolis (GO). A expectativa da Pro Tork Racing Team é de que seus pilotos voltem a subir ao pódio, somando pontos importantes na briga pelos títulos.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.