Rapaz embriagado atropela mulheres em Jacarezinho

Após “confraternização”

PMs deram atendimento a uma solicitação, no final de semana, quando um indivíduo conduzindo um veículo atropelou duas pessoas, invadindo uma casa na sequência. No local, Rua Domiciliano de Castro, Bairro Aeroporto, em Jacarezinho, as autoridades foram informadas que os envolvidos estavam participando de uma confraternização, e após uma discussão o rapaz saiu e retornou com o carro, vindo a atingir uma mulher (passando em cima do pé esquerdo).

Atingiu também sua namorada e colidiu contra o portão da residência, com outra vítima sendo machucada pelo portão. No automóvel, foi encontrado um corote da marca “Pileke” de 490 ml, parcialmente consumido.

Os feridos foram encaminhados para cuidados médicos, o condutor preso e encaminhado à DP. O veículo também foi apreendido.