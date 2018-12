Ratinho Junior é diplomado governador do Paraná

Destacou atual espírito de união

O governador eleito Ratinho Junior foi diplomado, na tarde desta terça-feira, dia 18, em solenidade realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), no Teatro Positivo, em Curitiba. A diplomação é indispensável para a posse dos candidatos eleitos e é, portanto, o passo para que eles assumam os cargos que disputaram.

Na ocasião, Ratinho Junior falou sobre os compromissos do seu governo e bom momento político que vivemos. “Há muito tempo não existia um alinhamento tão bom do governador com o vice-governador e também com os três senadores da república que representam o nosso estado. Temos que aproveitar esse momento de bom entendimento para trazer muitos frutos para o Paraná. Esse é o nosso compromisso”.

Além do governador eleito, foram diplomados o vice-governador Darci Piana, os dois senadores eleitos Oriovisto Guimarães e Flávio Arns, além dos 31 deputados federais e 54 deputados estaduais do Paraná.

Fotos: Rodrigo Félix