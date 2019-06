Recorde de público na FAPI com show de dupla (vídeo)

O show de Zé Neto e Cristiano foi um sucesso na madrugada de quinta para sexta-feira.

A segurança tem sido também um ponto muito forte, já que agora a FAPI conta com um moderno sistema de monitoramento por câmeras espalhadas no recinto. Com isso, as antigas brigas que existiam em outras edições quase não se vê mais. A festa está para o divertimento de toda a família.

Outro ponto, como os shows são todos gratuitos, é sempre importante chegar mais cedo no recinto, pois o local tem a quantidade permitida e limitada, visando a segurança da população e respeitando as leis.