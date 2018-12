Reforma no Colégio Rio Branco garante melhor atendimento aos alunos

Em Santo Antônio da Platina

O Colégio Estadual Rio Branco (fotos), de Santo Antônio da Platina teve reformas parciais concluídas. Dois blocos de salas estão prontos para receber alunos em 2019.

Em 2018 várias turmas passaram a ocupar o bloco superior reformado. O estabelecimento de ensino tem alunos do Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante e já formou diversas gerações de alunos. Há tempos aguardava por reformas.

Neste ano se formam, no Colégio Rio Branco, aproximadamente: 85 alunos no Ensino Médio; 60 alunos no curso profissionalizante Formação de Docentes; 20 alunos no curso de Administração; 15 no curso de Informática (incluindo curso subsequente). Além de duas turmas, uma de Administração e outra de Recursos Humanos que se formaram no meio do ano de 2018. Neste final de ano se formam 170 alunos aproximadamente.

As salas reformadas receberam carteiras novas e os diretores, Sônia e Tom Zé (diretora e vice), estão empenhados para tomar as providências necessárias para a continuidade das reformas no colégio. “Estamos felizes em ver dois blocos de salas reformados e com carteiras novas. Não mediremos esforços em buscar junto aos responsáveis recursos para reformar as outras dependências do Colégio. Agradecemos o esforço de toda comunidade escolar em lutarmos por um Colégio cada vez melhor”, assinala a diretora.

A secretaria informa que matrículas estão abertas para o ano letivo de 2019.