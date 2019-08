Região contemplada com recursos para sinalização viária

Cobra Repórter e Ratinho Júnior presentes na solenidade

O deputado estadual Cobra Repórter participou na manhã desta quarta, dia 14, ao lado do governador Ratinho Junior, da solenidade de liberação de R$ 6 milhões para obras de sinalização viária em 39 cidades paranaenses. A iniciativa faz parte de um programa do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) para regulamentar a circulação de veículos e pedestres.

Os recursos serão aplicados na aquisição de placas, pintura de faixas de pedestres e dispositivos de sinalização viária e estavam represados desde 2016 e, entre as cidades contempladas nas regiões Norte e Norte Pioneiro estão Centenário do Sul, Jaguapitã, Joaquim Távora, Lupionópolis, Munhoz de Mello, Nova Fátima e Sertanópolis.

A parceria com as prefeituras, afirmou Ratinho Junior, visa conter uma epidemia de acidentes e atende determinações do Código de Trânsito. Ratinho Junior também destacou que o intuito é ampliar esse programa para atingir todos os municípios do Paraná e que isso será possível graças a economias de R$ 24 milhões na estrutura do Detran apenas neste ano.

“Estamos muito contentes com os repasses. Nosso governador Ratinho Junior tem mostrado a sensibilidade com a população. O investimento no trânsito é necessário e constante. Estamos no pais que mais mata no trânsito e este é apenas o primeiro pacote de investimentos para as cidades. O governador já afirmou que pretende lançar um grande programa de educação no trânsito para as crianças nas escolas”, afirmou Cobra Repórter.

RECURSOS – Os valores aplicados no programa foram divididos de acordo com a população de cada município. Cidades com até 15 mil habitantes receberam R$ 145 mil; as que possuem entre 15 mil e 30 mil habitantes receberam R$ 240 mil, e aquelas com mais de 30 mil moradores alcançaram R$ 300 mil.

O diretor-geral do Detran, Cesar Vinicius Kogut, disse que o programa contempla um tripé que engloba engenharia, sinalização e educação. O órgão investiu R$ 700 mil em projetos para executar o programa.