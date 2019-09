Residência é invadida e furtada em Siqueira Campos

Janela quebrada e sinais de pegada na pia

A PM foi até a Rua Áureo José Nogueira de Lima, Bairro Vila Nascente do Sol, em Siqueira Campos, onde entrou em contato com o senhor, o qual relatou ter saído de sua residência por volta das 16 horas de domingo, dia 8, e ao retornar constatou que pularam o muro, quebraram a janela da cozinha com um pedaço de tijolo e invadiram, deixando marcas de pegadas de barro na pia.

A vítima informou ter sido furtada a bolsa de cor preta de sua esposa que estava em cima da cadeira da mesa, contendo os seguintes documentos, carteira de motorista, CPF, RG, cartão do banco Caixa Econômica Federal e cartão do banco Bradesco e uma quantia em dinheiro em notas variadas.

Em diligências, testemunhas viram um indivíduo sem camisa e outro indivíduo mais magro pelos arredores. Foram feitas buscas, todavia sem êxito em encontrar os suspeitos.