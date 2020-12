Comida especial, gente bonita e ambiente exclusivo e seguro

Na noite desta quinta-feira, dia 24, a Cabana do Lago servirá a tradicional Ceia de Natal, com cardápio perfeito para um evento com todas as precauções sanitárias garantidas.

Mais informações nos telefones/WhatsApp (43) 99985- 3354 e 99650-0461.

E na noite do dia 31 e madrugada do dia primeiro de 2021, a diversão estará certa com segurança, distanciamento social e som ao vivo na Cabana do Lago.

A organização da Cabana do Lago preparou uma linda festa para receber 2021. O Norte Pioneiro comemorou o Ano Novo em 2019 num ambiente seguro, agradável, climatizado, de bom gosto, uma vista deslumbrante e com tudo o que um réveillon pode oferecer de melhor. Fica no KM 59 da BR-153, a 14 KM de Santo Antônio da Platina, no trecho entre Guapirama.

Das 21h45m às três horas.

A animação se estenderá novamente até a madrugada.

Mais informações ao longo dos próximos dias.