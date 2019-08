Ribeirão-clarenses compram cocaína e mulher é presa em Jacarezinho

Ela tem 35 anos

Na tarde deste sábado, dia dez, a Rádio Patrulha recebeu informação via 190 de que dois indivíduos, numa motocicleta de cor vermelha, viriam de Ribeirão Claro para adquirir entorpecente em Jacarezinho. Assim, permaneceram por algum tempo na PR-431 e viram os suspeitos retornando para Ribeirão Claro.

Realizado acompanhamento tático e feita abordagem alguns quilômetros depois, momento em que o passageiro arremessou um invólucro, que continha 23 pinos de cocaína.

Em revista pessoal, encontrada mais uma porção da mesma droga, na carteira do passageiro. Os indivíduos, condutor (33 anos) e passageiro (21 anos), disseram que adquiriram a droga no bairro Jardim Panorama, de uma mulher.

Diante do flagrante delito, foi solicitado apoio da ROTAM/CANIL, Agência de inteligência e Rádio Patrulha para deslocarem-se até a residência da indicada. Na casa, Lana e Thor localizaram 33 pinos e 11 buchas de cocaína.

Foram aprendidos mais de dois mil reais em espécie, celulares, além de um caderno com anotações do tráfico e diversos extratos e comprovante de depósitos de origem duvidosa.

A mulher assim como os indivíduos, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.