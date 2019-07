Ribeirão Claro pede regularização do repasse do ICMS

Referente à geração de energia produzida pela Hidrelétrica Xavantes

O deputado estadual Cobra Repórter recebeu nesta semana o prefeito de Ribeirão Claro, Mário Pereira, que reuniu-se com representante da Secretaria Estadual da Fazenda para solicitar o valor adicionado no repasse do ICMS feito ao município, referente à geração de energia elétrica produzida pela Hidrelétrica Xavantes.

De acordo com o prefeito, foi necessário entrar com mandado de segurança para garantir o valor que é de direito do município. “Estamos conversando administrativamente para poder resolver a questão. 50% do valor adicionado é direito do município e queremos a regularização”, afirmou Mário Pereira.

“Apoiamos o município em sua demanda e intermediamos a reunião para garantir a regularização. Muitas áreas foram alagadas por conta da Usina, então é um valor devido à Ribeirão Claro”, afirmou Cobra Repórter.

Para definir esse valor adicionado, é levada em consideração a produção total da usina, dividido pelos municípios alagados proporcionalmente à área alagada.