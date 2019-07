Otimizará agricultura

A prefeitura de Ribeirão Claro recebeu recentemente dois novos equipamentos, que serão usados pela Secretaria de Agricultura para atender os produtores rurais do município.

Trata-se de uma plantadeira de cinco linhas e uma ensacadora de silagem, adquiridas como parte do programa de apoio ao agronegócio, executado pela Secretaria de Agricultura e que conta com o apoio do prefeito Mario Augusto Pereira.