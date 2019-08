Ribeirão do Pinhal incluído no Mapa do Turismo Brasileiro

Denominação trará benefícios para o município

Ribeirão do Pinhal foi oficialmente incluído no Mapa do Turismo Brasileiro (MTur) 2019-2021. Nesta segunda-feira, dia 26, recebeu o certificado concedido pelo Ministério do Turismo, que comprova que é um dos 2.694 destinos brasileiros(são 5.568 municípios em todo o país) de 333 regiões turísticas, que tem potencial para tornar o turismo uma fonte de geração de empregos e renda.

O Mapa do Turismo é um instrumento que orienta a atuação do Ministério do Turismo no desenvolvimento das políticas públicas. É ele que define o recorte territorial a ser trabalhado prioritariamente pelo Ministério, incluindo ações de infraestrutura turística, qualificação profissional e promoção dos destinos, observando características peculiares de demanda e vocação turística de cada município.

Com o objetivo de apoiar a estruturação do destino, a gestão e a promoção da atividade turística no Brasil, os municípios participantes foram indicados pelos órgãos estaduais de turismo em conjunto com as instâncias de governança regional, a partir de critérios constituídos em conjunto com o Ministério do Turismo.

Atualmente o Norte Pioneiro do Paraná tem 16 municípios no Mapa do Turismo e Ribeirão do Pinhal recebeu a classificação D. Essa metodologia tem como base quatro variáveis de desempenho econômico: número de empregos, de estabelecimentos formais no setor de hospedagem, estimativas de fluxo de turistas domésticos e internacionais, agrupados em cinco categorias, de A até E. A categorização, como é chamada, atende à necessidade do MTur de aprimorar os critérios para definir políticas públicas para o setor e criar um instrumento capaz de subsidiar, de forma objetiva, a tomada de decisões de acordo com o tamanho da economia do turismo de cada localidade.

O secretário Municipal de Esporte, Turismo e Lazer, Lucas Rosa Adriano, ressaltou a importância da Associação Turística do Norte Pioneiro do Paraná (Atunorpi) nessa conquista. “Esse certificado é muito importante e graças a ajuda da equipe da Atunorpi pudemos conquistá-lo”.

Como parte das ações de incentivo ao turismo em Ribeirão do Pinhal foi realizada nesta terça-feira , dia 27, uma reunião com membros do Conselho Municipal do Turismo, representantes do setor de serviços como hotéis, bares e restaurantes com Leopoldo Castilho da Rota do Rosário.

O encontro promovido pela Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer, com apoio do reitor do Santuário do Divino Espírito Santo (foto acima), Padre Donizete da Silva, teve o objetivo de debater sobre a Rota do Rosário e a integração entre atrativos, empreendimentos e prestadores de serviços para desenvolvimento socioeconômico.