Ribeirão do Pinhal vence no futebol feminino e se classifica

A primeira equipe classificada para próxima etapa dos 66º Jogos Escolares do Paraná “Bom de Bola” da fase regional em Santo Antônio da Platina foi o Colégio Hermínia Lupion, de Ribeirão do Pinhal (fotos) .

As meninas venceram o Colégio Estadual Ubaldino do Amaral pelo placar de 2 a 0 nos dois confrontos da categoria “B”. Mas, as platinenses atuaram bem e poderiam ter sido vitoriosas .

A partida foi realizada no Estádio Municipal José Eleutério que recebeu um bom público. Neste domingo serão conhecidos todos os outros vencedores desta fase.