ROCAM apreende adolescentes durante furto na Platina

No começo da tarde desta quarta-feira

A Equipe ROCAM(Rondas Ostensivas com Motocicletas), composta pelos Soldados Santão e Jacob apreendeu, em torno das 14 horas desta quarta-feira, dia 19, dois adolescentes responsáveis pelos seguidos furtos no Povoado Rural da Platina, em Santo Antônio da Platina.

Os dois estavam praticando o ato infracional numa casa na Rua Topázio quando os PMs chegaram ao local.Eles saíram correndo, mas foram abordados e apreendidos.

A dupla confessou ter escondidos três motores de geladeira embaixo de uma moita de mato, com arame farpado em cima e um esmeril oculto atrás de um sofá, numa residencia onde um deles estava ficando.

Foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil as para medidas cabíveis.