Roma propõe título de utilidade pública à entidade de Siqueira Campos

Promoção do desenvolvimento social de pessoas carentes

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) apresentou nesta terça-feira, dia dois, o projeto de lei que prevê a concessão de utilidade pública à Associação Projeto Criança Feliz de Siqueira Campos. Com o reconhecimento, a entidade poderá obter recursos junto aos órgãos estaduais para manutenção de suas atividades.

Romanelli adianta que o trabalho realizado pela instituição, criada por Giovano dos Santos, em 2016, tem cunho beneficente e de assistência social. “Giovano é um jovem idealista e solidário que sonha em fazer algo em prol da melhoria da qualidade de vida de crianças, jovens e idosos do município de Siqueira Campos e a instituição merece esse reconhecimento”, justifica.

Entre as finalidades do Projeto Criança Feliz estão a promoção do desenvolvimento social de pessoas carentes, em especial às crianças, jovens e idosos, por meio de atividades na área da educação, esporte, recreação, alimentação, atendimento nutricional, social, cultural, artístico; combater a pobreza extrema e oferecer proteção social aos que se encontram em situação de vulnerabilidade.

Campanhas– Para manter as atividades e atender a outras instituições do Norte Pioneiro, a associação realiza diversas campanhas para arrecadação de recursos. A proposta é custear tratamentos médicos aos mais necessitados, arrecadar produtos de higiene pessoal para hospitais da região, aos asilos São Vicente de Paulo e dos Barbosas, à Casa de Apoio ao Dependente Químico e à Santa Casa de Misericórdia. Os recursos são conquistados por meio da realização de eventos esportivos, que têm o objetivo de desenvolver na criança e no adolescente, valores éticos, morais e de responsabilidade.

São valores que as crianças vão levar com elas durante toda a vida e que nesses dias têm se tornado tão necessários para a criação e formação de adultos conscientes do seu compromisso cívico com o Estado e a Nação”

Anualmente a Associação Criança Feliz realiza a Festa do Dia das Crianças, em 12 de outubro. Cerca de 1500 crianças participam das atividades, que envolvem brincadeiras, recreações e sorteio de brindes. Também são distribuídos lanches, refrigerantes, doces e brinquedos, todos arrecadados por meio de doações feitas pela comunidade local.

A cada dois meses, a Associação reúne os aniversariantes do mês, que são internos dos dois asilos de Siqueira Campos, para festejar a data. “Nessa comemoração é feita uma festa com todos os itens que tem em um aniversário, decoração, bolo, bexigas, doces, salgados, música e, segundo o deputado, o mais importante, a alegria e o carinho dos organizadores e participantes”.