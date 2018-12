Romanelli critica paralisação de obras da Econorte no NP

Acusa decisão da concessionária de “safadeza”

A partir da zero hora do dia dois de janeiro de 2019 (próxima quarta-feira), “apesar de discordar integralmente da decisão liminar emitida pela 1ª Vara Judicial de Curitiba”, a Triunfo Econorte deixará de prestar socorro médico e mecânico nas rodovias BR-153 (entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina) e PR-090 (no segmento entre o entroncamento com a Rodovia BR-369 – Jataizinho – ao trevo de acesso ao Município de Assaí).

Por ano, a Concessionária realizava, segundo a assessoria de Imprensa, mais de 1.600 atendimentos nesses trechos.

Além da suspensão da operação nas rodovias, desde 21 de dezembro de 2018, a Econorte suspendeu a execução das obras de ampliação da capacidade, manutenção e restauração da BR-153, e suspendeu os serviços de conservação das rodovias BR-153 e PR-090.

Um viaduto que estava sendo erguido ao custo de R$ 8 milhões( veja animação abaixo) também teve as obras bloqueadas, conforme se pode verificar pelas fotografias acima tiradas neste sábado, dia 29. Inclui até buracos enormes num trevo de acesso na entrada da cidade.

O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli(PSB) reagiu ao fato de forma veemente, na manhã deste sábado, dia 29.Ele acusa a empresa de agir com “safadeza” e “malandragem” ao paralisar as obras principalmente em Santo Antônio da Platina, onde estava sendo erguido o viaduto, na BR-153.

“Fui surpreendido pela safadeza da Econorte. Como vingança pela decisão desfavorável na justiça sobre o fechamento da praça de pedágio de Jacarezinho, eles anunciam a paralisação do atendimento e a suspensão da obra”, detonou, adicionando que a decisão da concessionária é de “pura malandragem”. “Ficaram arrecadando 16 anos ilegalmente, um mês de faturamento da praça de pedágio paga toda a obra do viaduto e as obras complementares”.

“Espero uma ação imediata e vigorosa do Ministério Público Federal, da Procuradoria do Estado, DER e da Agepar e uma decisão firme da Justiça Federal, determinando a obrigação de fazer as obras e o atendimento por parte da concessionária”.

