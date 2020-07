Romanelli debate superlotação nos ônibus durante a pandemia

Com outras lideranças paranaenses amanhã na Assembleia Legislativa

Os deputados Luiz Cláudio Romanelli (Primeiro-secretário) e Hussein Bakri ( líder do Governo na Assembleia Legislativa/foto) coordenam nesta segunda-feira, dia 13, a partir das 9h30, a tele-reunião sobre o projeto de lei que prevê a proibição da superlotação de ônibus e demais meios de transporte coletivo enquanto perdurar a pandemia da Covid-19 no Paraná.

A proposta, de autoria de Romanelli (foto), limita a lotação dos veículos ao número de assentos disponíveis.

Além dos dois, confirmaram presença na reunião os deputados Soldado Adriano PV) e Tadeu Veneri (PT); a chefe do Gabinete da prefeitura de Curitiba, Cibele Fernandes Dias; o secretário estadual de Saúde, Beto Preto; o diretor Legislativo da Casa Civil, Eduardo Magalhães; o presidente da ACP(Associação Comercial do Paraná), Camilo Turmina; o presidente da Urbs (Urbanização de Curitiba), Ogeny Pedro Maia Neto; o diretor de Operações do DER(Departamento de Estradas de Rodagem), Alexandre Magalhães; o presidente da Comec, Gilson dos Anjos; o presidente Fepasc, Felipe Busnardo Gulin e o diretor da Rodopar, Carlos Cesar Schaedler.

No dia 26 de junho, o deputado Romanelli apresentou o projeto de lei e argumenta que a superlotação acelera a transmissão do coronavírus. No caso de descumprimento da lei, prevê a iniciativa, será aplicada sanção de 95 UPF/PR (Unidade Padrão Fiscal do Paraná), ao proprietário ou responsável pelo veículo. Cada uma equivale a R$ 104,90, o que resulta em R$ 9.965,59 em multa.

Justificativa – Os ônibus de transporte coletivo, justifica o parlamentar, têm enormes dificuldades de observância das medidas de combate ao avanço da pandemia, em especial pelo grande fluxo de pessoas e aglomerações decorrente do excesso de passageiros nos horários de pico.

Durante a utilização do transporte coletivo, os passageiros estão obrigados ao uso de máscara de proteção facial e sujeitos às penalidades previstas na referida norma, em caso de descumprimento. “Os veículos deverão fornecer aos passageiros que não possuam, máscaras de proteção, bem como solução de álcool em gel a 70%”, diz o artigo 3º do projeto.

Romanelli argumenta que o projeto de lei é mais um instrumento de prevenção, proteção e resguardo coletivo das pessoas, e levanta uma barreira para se evitar a transmissão do vírus. “O projeto procura evitar a proximidade e aglomeração dos usuários, e mantendo-se assim a atividade do transporte público ou privado de passageiros, sob o enfoque de saúde pública.

O projeto de lei prevê regras e limitações de pessoas transportadas, considerando a capacidade dos veículos e às medidas de segurança sanitárias, enquanto perdurar o estado de calamidade pública. “Depreende-se, portanto, que a iniciativa proposta é relevante e urgente no contexto atual, especialmente diante da possibilidade de colapso do sistema de saúde em razão do aumento expressivo de casos que necessitam de cuidados hospitalares”.