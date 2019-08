Romanelli destaca as 1.083 vagas oferecidas na Uenp

Inscrições abertas

O deputado Luiz Romanelli (PSB) recebeu nesta quarta-feira, dia 14, a visita da reitora da Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná), Fátima Padoan, e conversaram sobre o novo vestibular da universidade que oferece mais 1.083 vagas em 27 cursos de graduação nos campi de Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho. “Desde 2006, a Uenp é uma instituição pública que tem crescido de maneira constante, assumindo um papel cada vez mais importante na educação superior no Paraná”, disse Romanelli.

“Nesse pouco tempo, a Uenp com campis em Jacarezinho, Bandeirantes e Cornélio Procópio e polos em Assaí, Congonhinhas, Siqueira Campos, Ibaiti, Jaguariaíva e Cândido de Abreu, assumiu um protagonismo destacado por pesquisadores, e o impacto de sua inserção já pode ser verificada de diversas formas como na ampliação do capital humano e no fomento à atividade econômica e à geração de renda no Norte Pioneiro”, completa Romanelli.

Cursos – As inscrições ao vestibular seguem até 6 de outubro no vestibular.uenp. edu.br. As provas nos dias 24 e 25 de novembro serão nos campi de Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho. Nesse ano, serão 1083 vagas para 27 cursos de graduação em 2020. Em Bandeirantes, as vagas abertas são nos cursos de Agronomia (40), Ciências Biológicas (40), Ciência da Computação (24), Computação (20), Enfermagem (22) e Medicina Veterinária (40).

Em Cornélio Procópio, as vagas são para os cursos de Administração (80), Ciências Biológicas (20), Ciências Contábeis (80), Ciências Econômicas (20), Geografia (30), Letras (Português/Inglês 32), Matemática (35) e Pedagogia (28 vespertino e 32 noturno).

No Campus de Jacarezinho, as vagas abertas são para os cursos de Ciências Biológicas (32 vagas), Direito (63), Educação Física (36 bacharelado, 36 licenciatura), Filosofia (45), Fisioterapia (36), História (32 vespertino, 32 noturno), Letras Português/Espanhol (32), Português/Inglês (32), Matemática (40), Odontologia (36) e Pedagogia (44 vespertino, 44 noturno).

“Somos uma comunidade de 7 mil pessoas, desses são 400 professores e 150 agentes universitários. Entretanto, o impacto direto e indireto de nossas ações em ensino, pesquisa e extensão é muito maior, ultrapassando a casa de 150 mil pessoas”, disse a reitora Fátima Padoan.