Romanelli destaca empregos do Hard Rock Hotel (vídeo)

Vai beneficiar 46 cidades e 600 mil moradores

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) reforçou nesta quinta-feira, dia 18, que as agências de emprego de Primeiro de Maio e de Sertaneja, no Norte Pioneiro, vão intermediar a colocação de 400 vagas para o Hard Rock Hotel Ilha do Sol após a inauguração do empreendimento a partir de 2020 e 2021.

O empreendimento, segundo Romanelli, vai beneficiar 46 cidades e 600 mil moradores da mesorregião Norte Pioneiro. “Esse grande investimento beneficia toda a região e alia duas prioridades: o desenvolvimento econômico e geração de empregos”, afirmou.

A previsão, além das 400 vagas ofertadas, é de que sejam gerados mais 1.200 empregos indiretos a partir da inauguração. “Empregos com carteira assinada”, acrescentou o deputado. Outras 100 vagas devem ser criadas até 2021.

Parceria – Romanelli ainda destacou o trabalho dos técnicos da Secretaria Estadual de Justiça, Família e Trabalho que estão nas cidades em busca de nova vagas juntos com as agências do trabalho. A parceria com a empresa foi firmada pelo escritório regional da Secretaria do Trabalho em Londrina.

O prefeito de Sertaneja, Jamison Donizete (PSD), afirmou que o novo empreendimento vai mudar a história da região. Segundo ele, circulam mais de 450 mil pessoas por mês pelas rodovias que contornam a cidade. “É um impacto muito positivo na região”.

Jamison e a prefeita Bruna Casanova (PP), de Primeiro de Maio, também á formalizaram convênio com o Hard Rock para fortalecer a infraestrutura regional a partir da inauguração do hotel.

Turismo – O Hard Rock Hotel Ilha do Sol ocupa quatro dos 22 alqueires da ilha que fica no meio do reservatório da Usina Capivara, no Rio Tibagi, entre Sertaneja e Primeiro de Maio. Em maio, o governador Ratinho Junior conheceu o local e destacou que o empreendimento vai contribuir para impulsionar o turismo no Paraná.

O resort em construção tem um investimento previsto de R$ 100 milhões. Funcionará de maneira tradicional e também com fração imobiliária, com possibilidade de aquisição de imóvel ou fração de diárias por ano. São 311 unidades (incluindo suítes, bangalôs, chalés e apartamentos estúdios), três piscinas, três restaurantes e uma área de 2.650 metros quadrados para eventos.

O Paraná é o primeiro estado brasileiro a receber dois empreendimentos da rede Hard Rock. Além da unidade no Norte Pioneiro, Foz do Iguaçu receberá outra unidade. O grupo também investe em unidades em Fortaleza (CE), Natal (RN), São Paulo (SP) e Caldas Novas (GO).