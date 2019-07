Rota do Rosário (Norte Pioneiro) é destaque no turismo religioso

Diversos municípios são conhecidos pelas igrejas

Entre as heranças culturais da diversidade étnica do Paraná está a religiosidade, uma expressão tão importante que se configura como um segmento turístico de destaque. Há uma riqueza de santuários, catedrais, festas, romarias e locais de peregrinação que atraem milhares de visitantes, movimentando a economia e propiciando a criação de empregos no Interior.

Muitos municípios do Estado são reconhecidos por esse tipo de turismo. Alguns, inclusive, abrigam rotas com percursos traçados.

ROTA DO ROSÁRIO – Criada em 2008 pelo Bispo Emérito Dom Fernando José Penteado, a Rota do Rosário, abrange diversos municípios do Norte e Norte Pioneiro. É um elemento do turismo religioso e também um estímulo para o turista a permanecer mais tempo e conhecer os demais atrativos destas regiões.

Os santuários mais visitados são o de São Miguel Arcanjo, e o santuário e festa Bom Jesus da Cana Verde, em Siqueira Campos.

Além destes, fazem parte da Rota do Rosário os santuários de Santa Terezinha do Menino Jesus, em Bandeirantes (fotos principal e acima), Mãe Rainha e Vencedora Três vezes Admirável de Schoenstatt, Catedral de Nossa Senhora Imaculada Conceição e Nossa Senhora de Guadalupe, todos os três em Jacarezinho, Santo Inocêncio em Tomazina, Diocesano do Sagrado Coração de Jesus, em Ibaiti, e Senhor Bom Jesus da Pedra Fria, em Jaguariaíva.

Também integram esta rota o santuário São Vicente Palloti, em Ribeirão Claro, Divino Espírito Santo, em Ribeirão do Pinhal, Nossa Senhora das Graças, em Santo Antônio da Platina, e Igrejinha de Arapoti, em Arapoti.

FESTAS – As festas religiosas são tradicionais no Estado, atraindo milhares de turistas todos os anos. Os eventos ocorrem em todos os cantos do Paraná. No Litoral acontecem as festas de Nossa Senhora do Pilar, Nossa Senhora do Porto, Nossa Senhora do Rocio e a do Divino Espírito Santo.

Na região Norte e Norte Pioneiro são destaques as festas de Santa Rita de Cássia e a Senhor Bom Jesus da Cana Verde, além da celebração de Corpus Christi, que ocorre em todo o Estado.

Santuário Mãe Rainhade Schoenstatt (Jacarezinho)

Santuário Mãe Rainhade Schoenstatt (Jacarezinho)

Santo Inocêncio (Tomazina)

Santuário de São Miguel Arcanjo(Bandeirantes)

Festas – Além dos santuários, outro destaque são as festas religiosas da região que também atraem visitantes todos os anos. Na região Norte e Norte Pioneiro são destaques as festas de Santa Rita de Cássia e a Senhor Bom Jesus da Cana Verde.

Santuário Nossa Senhora das Graças (Santo Antônio da Platina)

Cada cidade possui um atrativo religioso, como por exemplo, o Santuário de São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes, que realiza sua tradicional festa no mês de setembro e é visitada por peregrinos de todo o Brasil.

Outro atrativo que chama bastante atenção é em Ribeirão Claro, que possui o Santuário Diocesano São Vicente Pallotti, o Recanto da Cascata, a Cascata Véu da Noiva, Gruta da Água Virtuosa, a Ponte Pênsil Alves Lima e o Mirante da Serra, atrações que unem o turismo religioso ao ecológico.