Proprietário pede ajuda para localizar camionete

Ocorreu um roubo a mão armada de uma Toyota Hilux SW4 (placas AWP-0591/Abatiá) de cor branca em Abatiá (foto) neste final de semana.

O crime foi próximo da Congregação Cristã do Brasil, no templo abatiaense.

Quaisquer informações podem ser dadas para 190(Polícia Militar) ou diretamente ao dono, Eliseu de Souza no telefone (43)3556-1279.