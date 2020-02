Ruas de Ibaiti recebem nova iluminação em LED

A Rua Paraná, no centro comercial de Ibaiti, será a primeira a ficar mais iluminada. Os postes da via começaram receber novas luminárias de LED. É o início do trabalho de substituição da iluminação pública, que se estenderá para várias ruas da cidade. Os trabalhos estão sendo executados por uma empresa terceirizada que passou pelo processo de licitação e são fiscalizadas pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos e passa pela aprovação da Copel, concessionária do serviço que tem como padrão normas estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Na primeira etapa estão sendo substituídas as luminárias das ruas Paraná e Vereador Moacir Humberto Schenna. São 35 luminárias em LED de 150W que estão substituindo as antigas lâmpadas de vapor de sódio. No total serão 600 novas luminárias em diversas ruas da cidade que serão instaladas. Além de consumir menos e iluminar mais, a lâmpada LED não contém mercúrio, não emite calor e nem raios ultravioletas.

“O LED representa uma economia no consumo de energia elétrica para o município”, disse o prefeito Dr. Antonely Carvalho. “Além da economia, as novas luminárias são mais duráveis em relação as antigas lâmpadas de vapor de sódio”, pondera o prefeito.

Comerciantes da Rua Paraná e pedestres que acompanharam a instalação das novas luminárias, elogiaram a iniciativa da Prefeitura e destacaram a importância com a segurança no período noturno. Em determinadas épocas do ano, como nas festas natalinas por exemplo, o comércio ibaitiense permanece aberto até as 22 horas. A Rua Paraná também possui supermercados que atendem seus clientes até as 20 horas além de agências bancárias e farmácias 24 horas.

Na língua portuguesa, a palavra LED significa diodo emissor de luz. Trata-se de um componente eletrônico capaz de emitir luz visível transformando energia elétrica em energia luminosa. Esse processo é chamado de eletroluminescência.

O primeiro LED foi criado em 1963 pelo engenheiro e inventor Nick Holonyak e era capaz de emitir apenas a cor vermelha. Com o passar dos anos e com o desenvolvimento da tecnologia, novas cores de LED foram desenvolvidas. Diferentemente do laser, o LED não emite luz monocromática, mas sim uma faixa pequena de determinadas cores.

Os LEDs são feitos de materiais semicondutores. Substituindo alguns dos seus átomos por outros em um processo chamado de dopagem, é possível controlar a cor emitida pelo dispositivo. Confira os exemplos a seguir: Esses dispositivos normalmente operam com tensões elétricas entre 1,5 V e 3,3 V. Os LEDs brancos, também conhecidos como RGB (do inglês, red, green e blue) são formados por três LEDs: um vermelho, um verde e um azul.

Atualmente, é comum encontrar televisores que utilizam a tecnologia LED em seus painéis. Essa popularização deve-se a alguns fatores, como:

Baixo consumo de energia elétrica, em relação às lâmpadas convencionais incandescentes e as lâmpadas fluorescentes;

Alto rendimento , ou seja, baixa dissipação de energia;

, ou seja, baixa dissipação de energia; Essa tecnologia é produzida com materiais semicondutores, como o silício, causando menos impactos na natureza do que as tradicionais lâmpadas de mercúrio;

na natureza do que as tradicionais lâmpadas de mercúrio; Vida útil mais longa, podendo ultrapassar facilmente 100 mil horas de uso.

Tendo em vista tais qualidades, é possível perceber que optar por lâmpadas de LED é uma escolha interessante para a iluminação pública e residencial, pois elas são capazes de trazer mais economia e menos desgaste ambiental.