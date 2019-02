Sala do Empreendedor estimula microempreendedores andiraenses

Parceria com o Programa Compra Andirá

Só em 2018, a Sala do Empreendedor de Andirá realizou 7666 atendimentos, como formalizações de aberturas de Micro Empreendedor Individual (MEI), emissões de boletos, certidões e notas fiscais; Declaração Anual, pedido de vistoria de Bombeiros e Vigilância Sanitária, consultorias gratuitas com o Sebrae e muitas outras ações de apoio aos novos empresários da cidade. Segundo os dados, apresentados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (quem gerencia a Sala do Empreendedor), foram realizados a abertura de 137 novos MEIs.

A unidade tem se firmado como um estratégico ponto de referência e apoio àqueles que desejam ter seu próprio negócio. Umas das articulações de planejamento estratégico tem sido a parceria com o Programa Compra Andirá (Coordenado pela Secretaria Municipal de Administração), em que a Sala do Empreendedor tem o papel de auxiliar as empresas, em especial MEIs, com a documentação para participação nas licitações públicas. Em 2018 foram mais de 40 empresas que tiveram sua documentação montada com apoio do órgão.

Os Micro Empreendedores, além de consultorias contínuas gratuitas com a equipe do Sebrae, também têm, à disposição, muitos cursos de capacitação durante o ano. No ano passado foram 11 Oficinas e 1 Palestra, com 191 Participantes. Diversos temas foram abordados, entre os quais: Compras Governamentais; Orientação para Acesso ao Crédito; Sei Controlar meu Dinheiro; Sei Empreender; Sei Planejar; Como promover meu negócio (publicidade e propaganda); Atendimento ao Cliente; Vendas Online. Também foram realizadas a Semana do MEI e a Semana da Declaração; além da Rodada de Negócios, articulada para esclarecer dúvidas e ajudar micro – empresários nos processos de gestão dos negócios.

BOM NEGÓCIO PARANÁ: Outra importante parceria firmada entre a Sala do Empreendedor, numa parceria com a Associação Comercial Empresarial de Andirá (ACEAD) e o Governo do Estado foi a capacitação “Bom Negócio Paraná”. O curso teve o objetivo de capacitar os empreendedores quanto à gestão de seus negócios, garantindo descontos nas taxas da Fomento.

FOMENTO PARANÁ: A Sala do Empreendedor também apoiou os empreendedores na articulação de parcerias junto ao Fomento Paraná, na concessão de créditos. A parceria se iniciou em Julho de 2018 e cinco projetos foram aprovados, totalizando R$ 58.000,00 em financiamentos.

SEMINÁRIO DE CRÉDITO: Os empreendedores também tiveram Bancos puderam expor suas linhas e serviços específicos ao Micro Empreendedor Individual; Bancos Participantes: Sicredi, Sicoob; Banco do Brasil, Garante Norte e Fomento Paraná.